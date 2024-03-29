AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayları Muhammed Fatih Temur, Meryem Demir, Başak Gözde Taşkıran ve Mustafa Alagöz gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen AK Partili adaylar, seçim süreci boyunca merkeze bağlı bütün köyleri tek tek gezdiklerini söylediler.

Yeni dönemde de Çorum’un köylerine hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran adaylar, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Yeni dönemde tarımsal sulamaya ağırlık vereceğiz ve çiftçilerimizin beklediği hizmeti aldığımız kararlarla uygulamaya geçireceğiz. Bugüne kadar köylerimizin ana ihtiyaç konuları büyük oranda çözüldü. Bundan sonrada kalan yarım işlerin tamamlanması ve tarımsal sulamaya daha da ağırlık vererek yolumuza devam edeceğiz.

1 aylık seçim çalışmalarımız boyunca köylerimizi tek tek ziyaret ederek hem yaptıklarımız hem de yapacağımız hizmetler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızda zaten olan gönül köprümüzü daha da geliştirdik. Milletimiz 2002 yılından beri biz hiç yalnız bırakmadı. Bu seçimde de gerekeni yapacağına inanıyoruz.”