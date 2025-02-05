İl Meclisi'nde MHP Grup Başkanvekili Uğurludağ İl Genel Meclis üyesi Kenan Genç oldu.

Geçtiğimiz toplantıda Selim Dölcü, dil sürçmesi ile 'Sayın Öcalan' kelimesini kullanmış ve hem ulusal hem yerel basında gündem olmuştu.

Gelişen olayların ardından Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Selim Dölcü'nün yerine Kenan Genç getirildi.

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İl başkanlığı tarafından görev kendilerini tevdi edildiğini belirten Genç; "Selim başkanımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bugün bayrağı biz devraldık. İnşallah bu görevi layıkıyla yerine getiririz." dedi 

Editör: Fatih Battar