AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, yeni imar planlarında, parselasyonlarında, plan özelliklerinde, adaların ve adalarda ki parsellerin konumlarının belirlenmesinde temel yaklaşımlarının bir diğerinin ise Güneş Kabuğu Yöntemi olacağını söyledi.

Güneş Kabuğu Yöntemi sayesinde, binalarda ve konutlarda maksimum güneşlenme, enerjinin korunumu, doğal ışığa erişim ve iyi bir yaşam kalitesi sağlanmış olacağını belirten Hüseyin Çalışkan, imar planı ve parselasyon yapma bakış açısını şöyle anlattı:

Parselasyon yaparken, parsel büyüklükleri ile parsellerin en ve derinlikleri şu bakış açısıyla belirlenecektir. Belediye de görevli, mimar ve mühendislerimiz tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla, avan çalışmada öngörülen parsel büyüklüklerinin, ön tasarım mimari kat etütleri yapılacak ve buradan elde edilecek veriler ışığında, parsel ölçü ve büyüklükleri belirlenecektir. Parsel büyüklükleri; imar planı ile o parsele verilen inşaat alanı hesabı yapıldığında, bir kata düşen inşaat alanı, bir daireye büyük-iki daireye küçük, iki daireye büyük-üç daireye küçük vs gibi değil, tam bir, tam iki, tam üç, tam dört dairelik alan elde edilecek büyüklükte ve ölçülerde parseller oluşturulacaktır. Burada bir kattaki; bir, iki, üç veya dört daire için, ideal büyüklük daire alanında ise, piyasada genel kabul gören daire büyüklükleri esas alınacaktır. Daire büyüklüklerinde ise 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire tipleri için, piyasada genel kabul gören büyüklükler esas alınacaktır. İmar planlarında, parsel içerisine bina kütle ölçüsü (en ve derinlik) ile işaretleme yapma durumlarında da aynı yaklaşımlarımız esas olacaktır. Genelde köşe parsellerde bulunan, parsel köşesinin, görüş açısını arttırması için kırılmasından dolayı, bu kırıktan da çekme mesafesi kadar çekilinde bina köşesinde de kırık oluşmaktadır. Bina köşesinde kırık oluşturulmayacak şekilde, çekme mesafesi uygulanacaktır.

Bu yaklaşımlarla edilen parsel ölçü ve büyüklükleri, imar planlarına yön verecek ve imar planındaki ada en ve derinliklerinin belirleyicisi olacaktır. Statik ve betonarme açısından, taşıyıcı sistemi ve hesapları parsele uydurma değil, parseli statik-betonarme açısından taşıyıcı sisteme uydurma ve bu yaklaşımla gerek mevcut parselasyonları elden geçirme, gerekse de yeni imar alanlarında bu duruma göre parselasyon yapma esas olacaktır. Parsel ölçülerinde ve şeklinde çok çok çok zorunlu olmadıkça şevli parselasyondan kaçınılacak, kare ve/veya dikdörtgen parselasyon şekli esas olacaktır. Mevcut imar planlarında ve parsellerde : Parsellerin ölçüleri ve şekli, imar planı ile verilen yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri neticesinde, normal katlarda kapalı çıkma yapılmaktadır.

Ancak, parsellerde çekme mesafelerinin simetrik olmaması dolayısıyla, normal katlarda yapılan kapalı çıkma ölçüleri de simetrik olmamaktadır. Bunun neticesinde zemin katın ağırlık merkezi ile normal katın ağırlık merkezi, aynı düşey eksen üzerinde olmamaktadır. Bu durum yapıların deprem performansını olumsuz etkilemekte ve aynı zamanda da taşıyıcı sistem maliyetinde ekonomiden uzaklaşmaktadır. Bu nedenlerle, yeni imar planlarında, çekme mesafelerinde ve kapalı çıkmalarda simetri esas alınacak ve parsel ölçüleri bu duruma göre de belirlenecektir.

Bu durumun diğer çözüm şekli de, 4’ncü ve 8’nci madde alt başlıklarında ki şartları sağlayacak şekilde oluşturulmuş ve kapalı çıkma ihtiyacı gerektirmeyen kat büyüklüklerini, her katta eşit şekilde sağlayan, bina kütle ölçülü imar planları ve parselasyonları yapmaktır. Yani; binaların deprem performansının iyi olmasının tek sebebi, sadece statik-betonarme ve yerinde yapılan imalatları kalitesinden geçmiyor. En az bunlar kadar, imar plan özellikleri ile parsel özelliklerinin de etkili olduğu, sektör içerisinde bulunan teknik elemanlar tarafından iyi bilinmekte ve yukarıda bahsettiğim maddelerde ki sıkıntılar yıllardır yaşanmaktadır.

Yeni imar planlarında, parselasyonlarında, plan özelliklerinde, adaların ve adalarda ki parsellerin konumlarının belirlenmesinde temel yaklaşımlarımızdan bir diğeri de Güneş Kabuğu Yöntemi olacaktır.

Güneşin ritmik hareketine dayalı, Güneş Kabuğu Yöntemi sayesinde, binalarımız ve konutlarımızda maksimum güneşlenme, enerjinin korunumu, doğal ışığa erişim ve iyi bir yaşam kalitesi sağlanmış olacaktır. Atalarımız ne demiş "Güneş girmeyen eve, doktor girer." Adaylık ve akabinde Çorum Belediye Başkanlığı nasip olursa, bu bakış açısı ile mevcut planlarda revize yapılacak ve yeni imar planlarında da bu bakış açısı hakim olacaktır.”