Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyelerinin finansman ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmesi amacıyla önemli bir anlaşmaya imza attı. Vakıfbank Çorum Şubesi ile yapılan yeni protokol kapsamında birlik üyeleri, düşük faizli kredi kullanma avantajından faydalanabilecek.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma doğrultusunda üyeler, Vakıfbank Çorum Şubesi'nden 500.000 TL'ye kadar kredi alabilecek. Kredilerde faiz oranları oldukça düşük tutulurken, geri ödeme süresi ise 5 yıla kadar uzayabilecek.

Teminat ve Kefil Şartı Aranmıyor

Protokolün yetiştiriciler için en dikkat çekici noktası ise kredi başvurularında teminat ya da kefil talep edilmemesi oldu. Bu sayede, finansmana erişimde zorluk yaşayan birçok üretici daha kolay şekilde kredi kullanabilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Krediden yararlanmak isteyen Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri, doğrudan Vakıfbank Çorum Şubesi'ne başvuru yaparak işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecekler. Başkan Yılmaz Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üyelerin bu avantajdan bir an önce yararlanmaları çağrısında bulundu ve "Üyelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Üreticilere Büyük Destek Sağlanıyor

Yapılan bu anlaşma, Çorum'da tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan yetiştiricilere ekonomik anlamda büyük bir destek sunacak. Bu destek sayesinde üreticilerin işletmelerini büyütmeleri, modernizasyon çalışmaları yapmaları ve üretim kapasitelerini artırmaları bekleniyor. Çorum'daki yetiştiricilere sunulan bu fırsatın, bölgesel tarım ekonomisini canlandırması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.