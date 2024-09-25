Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, 26 suç kaydı bulunan bir cani tarafından İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı.

26 suç kaydı bulunan birisinin elini kolunu sallayarak dolaşmasının sadece bireyler için değil, toplumun geneli için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Kadir Boruç, “Son günlerde hepimizi derinden yaralayan ve toplumun vicdanını sarsan acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Genç polis memurumuz Şeyda Yılmaz, görevi başında, toplumun güvenliğini sağlamak için canını ortaya koymuş bir kahramanken, suç makinesi bir caninin hain saldırısına uğrayarak şehit oldu. Bu olay, ne yazık ki adalet sistemimizdeki aksaklıkların ve suçluların yeterince cezalandırılmadığının acı bir göstergesidir” dedi.

Boruç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘SADECE BİREYLER İÇİN DEĞİL, TOPLUM İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE’

“Şeyda Yılmaz, 26 suç kaydı bulunan bir şahıs tarafından hayattan koparıldı. Adaletin, bu gibi insanların serbestçe dolaşmasına nasıl izin verebildiğini sormadan edemiyoruz. Toplum düzenini tehdit eden bu tür kişilerin elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşması, sadece bireyler için değil, toplumun geneli için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu tür olayların tekrarlanmaması için suçluların en ağır şekilde cezalandırılması şarttır. Adaletin sağlanmadığı, suçluların cezasız kaldığı bir ortamda ne güvenlikten ne de huzurdan bahsedilebilir.

Yaşam hakkı, kutsal ve dokunulmazdır. Ancak bu hak, suç işlemiş, toplumun huzurunu bozan kişilere değil, onurlu, şerefli ve kanunlara saygılı bireylere aittir. Suçluların korunması, sadece adaletin zedelenmesine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda masum insanların hayatına kasteden olayların yaşanmasına da zemin hazırlar. Yaşam hakkı, pisliklerin değil, şerefiyle yaşayanların hakkı olmalıdır.

‘YENİ ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN BUGÜNDEN ADIM ATILMALI’

Bugün burada bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum: Adalet sistemi, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına en sağlam temeller üzerinde durmalı ve suça eğilimli bireyleri caydırıcı cezalarla karşı karşıya bırakmalıdır. Yarın yeni Şeydaların acısını yaşamamak için bugünden adım atılmalı, suçluların elini kolunu sallayarak toplumda dolaşmasına müsaade edilmemelidir.

Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhun şad, mekânın cennet olsun.”