Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi’nde yeni yapılan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye otobüs sefer sayılarını artırdı. Günlük 3 olan sefer sayısı 6’ya çıkarıldı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Akkent Mahallesi’nde yeni yapılarak hak sahiplerine teslim edilemeye başlanan TOKİ konutlarına taşınma işlemleri devam etmektedir. Bölgedeki ihtiyaç ve talep üzerine günlük 3 olan sefer sayısını 6’ya çıkartılmıştır. Yeni TOKİ bölgesi için sefer saatlerimiz; 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 olarak güncellenmiştir.” denildi.