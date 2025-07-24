Arca Çorum FK’nın transferde anlaştığı ancak henüz resmi açıklamadığı transferlerden Samudio ve Arda Hilmi Şengül takımın üçüncü etap kampına katıldılar.

Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan kırmızı siyahlı takım eksik mevkilere transfer çalışmalarında sona geldi. Uzun süredir kanat forvet ve savunma transferine yoğunlaşan teknik komite ülkemizde Rizespor ve son olarak Antalyaspor’da forma giyen kanat forvet oynayan Samudio ile her konuda anlaşmıştı. Tecrübeli futbolcu önceki akşam Antalyaspor camiasına veda mesajı yayınladı.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer anlaştığı isim Keçieörengücü’nün başarılı savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül ile de her konuda anlaşmıştı. İki futbolcu dün akşam saatlerinde Topuk Yaylası tesislerinde başlayan üçüncü etap kampında yeni takımları ile ilk antrenmana çıktılar.

İki futbolcu ile birlikte yapılması planlanan diğer iki transferinde hafta başına kadar netleşerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kampa katılan iki futbolcunun açıklamasının ise bugün yapılacağı öğrenildi.