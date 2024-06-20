Vatandaşlar cam şişe karşılığında ödemelerini e-cüzdan üzerinden alacak.

Depozito iade sistemine 1 Ocak 2025’te geçilmesi planlanıyor. 5 bin noktaya depozito iade makinesi yerleştirilecek. Su, soda, kola ve diğer şişeler 25 kuruşa toplanacak.

GEÇİŞ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Türkiye’de sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeçlerden olan depozito iade sistemine geçiş çalışmalarında sona gelindi.

Cam, plastik ve metal ambalajlı su, kola, meyve suyu ve farklı türden içecekler için büfe, bakkal, marketlerde 25 kuruş depozito ödenecek.

E-CÜZDAN HESABI AÇILACAK

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılarak, vatandaşın geri dönüşüme attığı her bir şişe için 25 kuruş eklenecek. Biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı’nın yönetiminde çalışmaları sürdürülen Depozito Yönetim Sistemi’ne (DYS) 1 Ocak 2025 itibarıyla başlanması hedefleniyor.

İlk olarak 1 Ocak 2021 tarihinde geçilmesi öngörülen ancak çeşitli nedenlerle hazırlık süreci sarkan DYS, 100 mililitre ile 3 litre arasında yer alan tek kullanımlık içecek ambalajları için başlayacak.

500 MİLYON EURO KAZANÇ BEKLENİYOR

Türkiye’de bu büyüklükte yıllık 20 milyar adet cam, plastik, alüminyum ambalajlı içecek tüketildiğini belirten bakanlık yetkilileri, bunların toplanmasıyla ekonomiye yıllık 500 milyon Euro kazanç sağlanmasını hedeflediklerini anlattılar.

DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ NEREDE OLACAK?

2025 yılı içinde tüm il ve ilçelerde 5 bin noktada geri alım sistemi kurulacak. Depozito iade makineleri öncelikli olarak belediyeler, millet bahçeleri ve üniversitelere yerleştirilecek.

ÖDEMELER HANGİ YÖNTEMLE YAPILACAK?

Depozito iade makinelerinin ithalat edilmesi yerine yerli imkânlarla üretilmesini hedeflenirken, vatandaş iade ettiği her bir şişe, kutu için depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası üzerinden açılacak e-cüzdan hesabında toplanacak. Biriken paralar tüm alışverişlerde kullanılabilecek.