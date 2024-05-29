Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımlar hızlandı.

İlçede kurulan Savunma Sanayi Organize Bölgesi'yle birlikte yeni fabrikaların temelleri atılıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere öncülüğünde başlayan savunma sanayi hamlesi meyvelerini vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde iki fabrikanın daha temelinin atıldığı ilçede, yeni fabrikalar için arsalar oluşturuluyor.

İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Hem ekonomik olarak hem de nüfus olarak ilçenin kaderinin değiştirmesinin hedeflendiği Sungurlu OSB'de, yeni yatırımların da gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Sungurlu Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mutlu Köksal, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde önümüzdeki dönemde kapasitenin artırılması ve yapılacak olan yeni yatırımlar ile ilgili hususlarda ilgili personellerle istişare ederek, incelemelerde bulundu.