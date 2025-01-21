Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Tarihi Şehir Meydanı’nın ikinci etap çalışmaları nedeniyle Bedesten yanında yer alan Geçici Balıkçılar Çarşısı’na taşınan balıkçı esnafını yeni yerlerinde ziyaret etti.

Geçici Balıkçılar Çarşısı’nda tezgah açan balıkçı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen ÇESOB Başkanı Gür, ayrıca esnafa üzerinde besmele yazılı hediye takdim etti.

Balıkçı esnafının yeni yerlerinden memnun kalmasının kendilerini de bir o kadar memnun ettiğini ifade eden Başkan Gür, şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren balıkçı esnafının bir arada olmasının vatandaşların da işini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Balıkçı esnafına ayrılan yerin vatandaşın ulaşabilmesi adına daha kolay olduğunu belirten Recep Gür, esnafa bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da ayrıca teşekkür etti.

Başkan Aşgın’ın görev yaptığı süre boyunca esnafa bakış açısının hep olumlu olduğunu ve her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayan Gür, “Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Esnafımıza bugüne kadar herhangi bir mağduriyet yaşatmamaya özen gösterdi. Hep çözüm arayışında oldu. Her konuda esnaf temsilcilerinin görüşünü almayı ihmal etmedi. Allah kendisinden razı olsun” dedi.