Çorum, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği derecelerle dikkat çekti. İl genelinden yüzlerce öğrenci Türkiye sıralamasında üst dilimlerde yer alırken, İl Millî Eğitim Müdürlüğü başarıda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve aileleri kutladı.

2026 YKS sonuçlarına göre Çorum'dan 12 öğrenci ilk 1.000, 59 öğrenci ilk 5.000, 125 öğrenci ilk 10.000, 224 öğrenci ilk 20.000, 327 öğrenci ilk 30.000 ve 526 öğrenci ilk 50.000 içerisinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tablonun il genelinde eğitim alanında sürdürülen planlı çalışmaların, öğretmenlerin özverisinin ve öğrenci-aile iş birliğinin somut bir sonucu olduğu vurgulandı.