AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı projesinin ihalesinin ardından açıklama yaptı.

İhalenin haberini “yeni yılın ilk hediyesi” olarak duyuran AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, ihalenin şuan onay aşamasında olduğunu belirterek “İnşallah Bakanlığımızın ve diğer yetkilerin incelemesinden sonra bu önemli hizmetin yapımına başlanacaktır. Söz verdiğimiz gibi 31 Aralık’ta ihale gerçekleştirildi. Onay aşamasının ardından daha detaylı bir açıklama yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.