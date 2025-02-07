İl Genel Meclisi dünkü oturumunda gündem ‘6 Şubat Asrın Felaketi’ oldu.

6 Şubat Depremi’nin 2. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur; “Türkiye, o gece yalnızca bir deprem yaşamadı; bir milletin sınandığı, dayanışmanın ve insanlığın en büyük örneğini de verdi. 11 ilimizi etkileyen bu büyük felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileriz. Hafızalarımıza kazınan, yüreklerimize tarifsiz bir acı ve sızı bırakan 6 Şubat Depremi'nde kaybettiklerimizi unutmamak ve yaralarını sararak yeniden güçlü bir Türkiye inşa etmek için hep birlikte mücadele edeceğiz.” dedi

Gündem dışı söz alarak 6 Şubat ile ilgili bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran; “6 Şubat’ta tarihin en büyük depremlerinden biri yaşandı. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 20 bin kişi yaralı olarak kurtarıldı. 40 bine yakın bina yıkıldı. Devletimiz bütün imkanlarını ilk günden itibaren seferber etti. Bu acı felaketin üzerinden 2 yıl geçti. Kayıplarımızı, acılarımızı unutmadık, unutmayacağız. Devletimiz yaraları sarmak için bölgede bütün imkanlarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Yüzde 97 oranında hasarlı binalar kaldırıldı. 459 bin konutun ihalesi tamamlanmıştır. Bugüne kadar 11 ilde 169 bin 171 konut, 149 işyeri, 32 bin köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiştir. Bu yıl sonuna kadar konut ve işyeri sayısı 452 bin 983’e ulaşacaktır.” şeklinde konuştu

MHP Grup Başkanvekili Kenan Genç; “6 Şubat depreminin bugün ikinci yıl dönümü. Geçen 2 yılda ne kayıplarımızı unuttuk ne de acılarımız azaldı. 6 Şubat’ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” dedi

CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül ise; “Büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu acının derinliği üzerinden geçen 2 yıla rağmen hala yüreklerimizde tazeliğini korumamaktadır. 6 Şubat depreminden ders almak zorundayız.” ifadelerini kullandı.