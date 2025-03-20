Çorum Yüzme İl Temsilciliği görevini başarıyla sürdüren Tuğrul Özkadı, ikinci dönem için yeniden atandı.

Tuğrul Özkadı, yeni dönemde de Çorum’da yüzme faaliyetlerinin daha da ileriye taşınması için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Tuğrul Özkadı, konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çorum Yüzme İl Temsilcisi olarak tekrar görevlendirilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İlk dönemimizde olduğu gibi, yüzme sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve yüzme ailesinin tüm üyelerinin desteğiyle, Çorum’da yüzme sporunu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte daha güçlü bir yüzme camiası oluşturmak dileğiyle.”

Yeni dönemde yüzme sporunun gelişimi için ilimizdeki tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Özkadı, sporculara daha iyi imkanlar sağlamak, antrenörleri ve hakemleri desteklemek, yüzme sporunu Çorum’da daha geniş kitlelere yaymak adına çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca, yüzme sporuna verdiği desteklerden dolayı Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Demirkıran’a teşekkürlerini ileterek, Çorum’da yüzme sporunun gelişimi adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.