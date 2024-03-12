Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaşar Anaç, seçim çalışmaları kapsamında Osmancık Caddesi ve Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla hasbihal etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Anaç, hem vatandaşın hem de esnafın tek gündeminin ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, “Esnaf ziyaretlerimizde ülkenin mevcut ekonomik durumu, emekli olmasına rağmen emekli maaşlarının düşüklüğü sebebiyle çalışmak zorunda kalan esnafımız, esnafımız üzerindeki Bağ-Kur, Sgk ve vergi yüklerine ek, maliyetlerin yüksekliği ve işlerin düşüklüğü esnafımızın belinin bükmekte olup esnafın gündeminden ekonomi düşmemektedir. Ramazan alışverişlerini dahi yapamayan esnafımızda geçim sıkıntısı maalesef hat safhadadır” dedi.

Üretime dayanmayan yalnız rant ve faiz kazançlı ekonomilerin iflas etmeye mahkum olduğunu ifade eden Anaç, “31 Mart seçimleri ile inşallah hem Çorum' da hem de ülke genelindeki bir çok ilimizde milli görüş belediyeciliğini tesis edeceğiz. 2028 genel seçimlerinde de Yeniden Refah Partimizin iktidarıyla birlikte üretim odaklı ve adil paylaşımı esas alan siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarımızla kısa sürede ülkemiz yeniden feraha kavuşacaktır” diye konuştu.

Anaç’a ziyaretlerinde parti yöneticileri de eşlik etti.