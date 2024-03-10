Ziyarette kadınlar günü nedeniyle ile toplumda kadının önemi, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete ilişkin konular gündeme geldi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Kadın Kolları Başkanı Zeynep Aşıla Hz. Muhammed’in ''Kadınlar size Allah'ın emanetidir" hadisini hatırlatarak bu emanete herkesin saygılı davranması gerektiğini ifade etti.

Emine Anaç da dünyada güzel olan ne varsa bunun kadınların eseri olduğunu belirterek, toplumun ve insanların bu bakış açısı ile kadına yaklaşması gerektiğini söyledi.

Eser Kuşcu ise “Yeniden Refah Partisi olarak biz kadının ve erkeğin eşit olmadığını bilakis kadının daha değerli olduğuna yönelik bir bakış açısına sahibiz. Belediye başkan adaylarımızın içerisinde bir çok kadın adaylarımıza ve meclis üyesi kadın adaylarımıza da yer verilmiştir. Parti olarak pozitif bir bakış açısına sahibiz” dedi.

Fatma Nur Eren Şenol, Fatma Paşaoğlu ve Gamze Gizem Abuhanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refahlı kadınlara teşekkür ettiler.