112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen çetenin liderliğini doktor Fırat Sarı'nın, sevk ve idaresini de doktor İlker Gönen ile ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı iddianamede yer aldı. İddianamede, suç örgütünün esas amacının kontrol altına aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemiyle oynamalar yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları, Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

"ŞİKAYET ETME SEBEBİM..."

''Çete faaliyetleri çerçevesinde doktor yerine epikriz raporu yazdığı, usulsüz ilaç satışı yaptığı'' ileri sürülen ifadesi iddianameye giren hemşire Hakan Doğukan Taşçı ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'i, CİMER'e kendisinin şikayet ettiğini anlattı. "Şikayet etme sebebim bebek tüccarlığı yapmasından dolayı" dedi.

"İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTIKTAN SONRA TARTIŞTIM"

27 yaşında lise mezunu olan Hakan Doğukan Taşçı, sağlık üzerine faaliyet gösteren bir şirketin sahiplerinden görünüyor.Taşçı'nın iddianameye giren ifadelerinden bir bölümü şöyle: "Beni usulsüz işlerin içine sokan kişi doktor Fırat Sarı'dır. Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyordu. Ben de çocukların sağlığı için elimden geleni yapıyordum. İşler iyice çığırından çıktıktan sonra, çocukların sağlığı tehlikeye girdikten sonra bu kişi ile sürekli tartıştım.

"BEBEKLERİN CANINI HİÇE SAYIYORLAR"

Gıyasettin Mert Özdemir 112'de ambulans şoförü olarak çalışır. Ben bu kişiyi CİMER'e şikayet ettim. Şikayet etme sebebim bebek tüccarlığı yapmasından dolayı. Birçok özel hastane ile iş yapar. Genelde hastanelerde başhekimlerle, hastane müdürleri ile anlaşarak, hastanelere dışarıdan yeni doğan bebeklerin yatışını yaptırıyor ve bu işten kar elde ediyor. Bu işlemlerde hastanenin yeni doğan bebekler için uygun olup olmadığına bakmadan, sadece para kazanmak için bebeklerin canını tehlikeye atarak hastanelere sevkini yapıyor. İstanbul dışı sevk organizasyonu için de Serdar Yüksel isimli şahsı kullanıyor."