Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Basın ulusun ortak sesidir. Bir güç, bir okul bir yol göstericidir.” Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek” diyerek açıklamasına başlayan Ceyhan Baran, “Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız. Üstlendikleri her görevi, her koşulda sürdürmeye çalışan ve İlimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde de önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde çalışmaları takdire şayandır. Zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, İlimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.