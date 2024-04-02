Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Solmaz, “Yerel seçimlerde yazdığımız başarı hikayesini genel iktidarla taçlandıracağız” dedi.

İl Başkanı Solmaz, değerli oylarıyla Çorum’da CHP’yi birinci parti yapan tüm seçmenlere teşekkür etti. Çorum’da belediyeyi kazanamadıklarını ama merkezde birinci parti olduklarını dile getiren Dinçer Solmaz, “Bundan sonraki süreçte bizlere oturmak yok, daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Yerel seçimler sonunda kazananın CHP olduğunu belirten Solmaz, önümüzdeki 2028 genel seçimlerine dikkat çekerek, örgütüyle birlikte çalışmalara şimdiden başlayacaklarını ifade etti. Çorum halkına partilerine göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür eden Dinçer Solmaz, “Örgütümüze, tüm emekçilerimize, çalışanlarımıza, yanımızda olanlara ve halkımıza tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Halkın iktidarının tüm şehirlerde gerçekleştiğini kaydeden İl Başkanı Solmaz, “Bundan sonraki süreçte de hiç durmadan çalışıp şehrimizin ve halkımızın sorunlarını iktidar temsilcilerine duyurmaya devam edeceğiz. Esas işimiz bundan sonra başlıyor. Kazandığımız belediyelerimizde halkımız için, vatandaşlarımız için, halkçı belediyecilik anlayışımızı sürdürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Seçilen belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Kendilerini sonuna kadar destekleyeceğiz. 2024 yerel seçimlerindeki başarımız umuyorum 2028 genel seçimlerdeki başarımızın bir anahtarı olacaktır” dedi.

Belediye Başkan Adayları Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’nun seçim çalışmaları sırasında desteğini esirgemeyen ve çalışmalara yardımcı olan İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerine teşekkür eden Solmaz, “Bundan sonra genel iktidarı alana kadar azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yerelde yazdığımız başarı hikayesini genel iktidarı alarak taçlandıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başardık, yine başaracağız” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partililer olarak halkın kendilerine gösterdiği güvene layık olmak için daha fazla çalışacaklarının altını çizen Dinçer Solmaz, “Önceliğimiz Çorum olacak, önceliğimiz halkın refah ve mutluluğu olacak. Kazandığımız başarı bizi asla rehavete sürüklemeyecek. Parti ayrımı gözetmeksizin her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan 31 Mart yerel seçimlerinde partimize oy veren vermeyen tüm Çorumlu hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, son olarak ilçelerde Belediye Başkanlığına, İl Genel ve Belediye Meclis üyeliğine seçilen tüm partililere de görevlerinde başarılar diledi.