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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, yatırıma ve istihdam yönelik projelerini açıkladı.

Daha önce kamuoyu ile paylaştığı Meslek Edindirme Kursları Projesi ile ilgili OSB'de ki bazı iş insanlarının "Şu an üretimde en büyük problemin, kalifiye mavi yakalı eksikliği" olduğunu ifade ettiklerini aktaran Hüseyin Çalışkan, “Çorum Belediye Başkanlığı nasip olduğu taktirde, Kendi sektörlerinde meslek edindirme kursu açtığımızda, teknik ve ustabaşı personelleri ile bu kursa her türlü katkıya hazır olduklarını, kursu başarı ile bitirenlere de fabrikalarında iş garantisi verdiklerini, sevinç ve memnuniyetle ifade ettiler. Heyecanlarından şevk aldığım, hassasiyetlerinden onur duyduğum iş insanı arkadaşlarıma kucak dolusu teşekkür ediyorum. Bu konuda, kalifiye mavi yakalı istihdam ihtiyacı duyan diğer iş insanlarımıza da, kapımızın ve gönlümüzün ardına kadar açık olduğu çağrısını yapıyorum” dedi.

YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, SANAYİLEŞME

Şehirlerin gerek büyümesi, gerek bu büyümeye paralel olarak şehircilik alanlarında yapılacak olan projeleri yönlendirme ve kaynak sağlama, gerekse de büyümeye paralel olarak mevcut esnafın iş hacminin ve istihdamın artmasında, şehirde yapılacak yeni yatırımlar ile ulusal/uluslararası yatırımcıların katkısının büyük olduğunu aktaran Çalışkan, yatırım ve istihdama yönelik projeleri ile ilgili şu detayları paylaştı: “Yerel yatırımcılarımızın yatırım yapma yönündeki istek ve arzularının arttırılarak teşvik edilmesi hususunda, belediyemiz görev alanına düşen her konuda maksimum seviyede destek ve katkı sağlanacaktır.

Şehrimizde hangi alanlara yatırım yapılması, şehrimizin avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi konusunda önceden yapılmış/yeniden yapılacak fizibilite çalışması, yatırımcılara ve belediyemize yön verecektir. Şehrimize yatırımcı çekilmesi için, ulusal/uluslararası firmalarla görüşmeler yapma ve uluslararası firmalar konusunda gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini alma, belediye olarak önceliklerimizdendir.

Sayın Valimizin başkanlığında, üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, gurbetçilerimiz ile OSB’de ve şehrin çeşitli noktalarında bulunan, eli taşın altındaki iş insanlarımızla birlikte aşağıdaki çalışmaları yapacağız. Şehrimizde üretimi olmayan ve şehrimizin potansiyeli açısından avantajlı olduğumuz, üretim çeşitleri analizi ve fizibilitesi, yapılmışsa yeniden değerlendirilecek, yapılmamışsa yapılacaktır. Üretim kalemleri ve ulusal/uluslararası firmalar bazında görüşme için, teklif dosyaları hazırlanacaktır. Yapılmış ve yapılacak bu çalışmalar ışığında, ulusal ve uluslararası firmalarla, ikna edici, sıralı ve ısrarlı görüşmeler yapılacak, şehrimize yatırıma davet edilecektir. Niyetimiz ve ısrarımız, şehrimize yatırımcı gelmesi, yatırım yapması, tesisinde çalıştıracağı Çorumlu hemşehrilerimizle de üretim yapmasıdır.

Ayrıca, yatırım ve istihdam konusunda hızlı netice alacağımız, yerel yatırımcılarımızla şu hususlara da ivedi olarak ve peşinen hazırız. Şehrimizde üretimi olmayan üretim kalemleri ile ilgili belediyemiz ve hemşehri iş insanlarımızla kuracağımız ortak şirketlerle yatırım yapmaya, çalıştıracağımız Çorumlu hemşehrilerimizle de üretim yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Bu durum iş insanlarımızdan karşılık bulmaz ise de Belediye olarak biz, şehrimizde olmayan ve tespit ettiğimiz üretim kalemleri ile ilgili, tek başımıza da yatırım yapıp, Çorum'lu hemşehrilerimizle de üretim yapacağımızı ilan ediyorum. Şehrimizde üretimi olup da, üretim kapasitesinin talebi karşılayamadığı kalemlerde ise, şehrimizde o üretimi yapan arkadaşımızın, insani ve kurumsal olarak olurunu almak kaydı şartıyla yatırım yapıp, Çorumlu hemşehrilerimizle de üretim yapma niyetinde olduğumuzu da kaydediyorum.

Nasip olursa bu yapacaklarımız sayesinde öncelikle, Çorumlu hemşehrilerimize çalışma/istihdam alanları açmış olacağız. Yerel iş insanlarımızla yapacağımız ortak yatırımlar ve belediye olarak tek başımıza yapacağımız yatırımlarla, belediyeye de sürekli gelir getirici kaynakları arttırmış olacağız. Yerel iş insanlarımızla yapacağımız ortak yatırımlarda, yatırım, üretim ve pazarlama ayakları yere sağlam bastıktan sonra, zaman içerisinde uygun görürsek, hisselerimizi değerinde satarak ortaklıktan çıkacak ve elde ettiğimiz kaynaklarla yeni ortaklıklara benzer şekilde devam edeceğiz.

KSS gibi alanlarda bulunan ve imalat yapan firmalarımızın, üretim alanı açısından büyümesini teminen kurumsallaşmasını, üretim artışını sağlamakla birlikte organize sanayi firmaları ile entegrasyonunun ve paydaşlığının arttırılması yaklaşımının da, öncelikler arasında olması ve bu bakış açısıyla proje geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

MEVCUT OSB GENİŞLEME ALANI ve 2’nci OSB ALANI

Belediye olarak müteşebbis heyetinde ve yönetim kurulunda bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgemizde, parsel talebini karşılayamadığımız bir noktaya gelmiş bulunmaktayız.

Mevcut OSB’nin güneyinde ve batısında, OSB alanına dahil edilebilecek sınırlı yüzölçümlü tevsi alanı bulunmaktadır. Bu nedenle, 2’nci OSB alanı şehrimiz için elzem bir ihtiyaç olup, Çorum Belediye Başkanlığı nasip olduğu taktirde gerek mevcut OSB’nin genişleme alanı konusunda, gerek yeni 2’nci OSB alanı belirleme çalışmalarında, gerekse de planlama ve diğer alanlarda, belediye olarak gereken destek ve katkıyı vermeye hazır olacağız. Durmak yok, yola devam. Takibe de devam.”