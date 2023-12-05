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Yozgat’ta başlayan Liseli Genç voleybol grup birinciliğinde Çorum Bilgi Koleji takımı ilk maçında Yozgat’ı 3-0 yenerek grubu iyi bir başlangıç yaptı.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğinde bayanlarda 12 takım üç grupta mücadee ediyor. Çorum Bilgi Koleji takımı A grubunda Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi, Yozgat Özel Çözüm Anadolu Lisesi ve Aksaraş Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile yer aldı.

Çorum Bilgi Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri İrfan Kılıçarslan ve Mehmet Çerman yönetiminde Eylül Nisa, Suna, Zeynep Dila, Miray, Elif, Ecrin İlayda, Nermin, Beyza, Belin, Esma Sumru ve Nehir Gül’den oluşan kadrosu ile Yozgat şampiyonu önünde fazla zorlanmadan 25-17, 25-17 ve 25-20’lik setlerle 3-0 galip gelerek gruba galibiyet ile başladı.

Temsilcimiz bugün saat 17’de Aksaray Şehit Önder Güzel Kız Anadolu Lisesi ile son maçında ise çarşamba günü saat 12.30’da Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi ile grup birinciliği için karşılaşacak. Gruplarında birinci olan üç takım yarı final grubuna yükselecek.