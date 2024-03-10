Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "Küresel İklim Değişikliğinin Arılar Üzerine Etkileri ve Korunma Yolları" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz, bilinçli bir arıcılık ile yerli arıların dünyada bir numara olabileceğini söyledi.

14 milyon önce Amerika kıtasında arıların bir sebepten ölmesine rağmen 400 yıl önce kıtada başlayan arıcılık ile şu an dünyada bal üretiminde söz sahibi ülke olduğunu anlatan Korkmaz;

“Toplumda ‘yerli arılar yaşıyor, yabancı arılar ölüyor’ algısı var. Amerika kıtasındaki bal arıları 400 yıldır var. Anadolu’da ise 100 milyon yıldır var. 14 milyon yıl önce Amerika kıtasında bal arıları bir sebepten dolayı yok oldu. Bal arıları Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfedene kadar Amerika’da bal arıları yoktu. Avrupalı arıcılar arılarını Amerika kıtasını götürüyor ve orada arıcılık yapıyorlar. Normalde Amerika’da arılarının yaşamaması lazım ama Avrupalı arıcılar öyle bir teknik bulmuşlar ki şu an Amerika’da 11 milyon arı kolonisi var. Amerika’da hani arılar ölüyordu? Demek ki yerli arı yaşayacak, yabancı arı ölecek diye bir kural yok. Bal arısının anavatanı Asya, Anadolu, Afrika olmasına rağmen bu ülkelerin bal ortalaması kovan başına 18 kg iken, Amerika bu oran 30 kg’a çıkıyor. Yılda 333 bin ton bal üretiliyor. O yüzden arı ölümlerinde ilk sebep ırk değildir.” ifadelerini kullandı.

Bal arılarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde ve insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Korkmaz; “İklim koşulları arıcılıkta bal kalitesini ve verimini etkileyen ekolojik faktörler arasında yer alıyor. İklim değişikliği bazı bitkilerin ve çiçeklerin kaybına, polen ve nektara ulaşamayacak olan bal arılarının veriminde ve bal kalitesinde azalmalara, açlığa bağlı olarak bal arılarında kayıplara neden olabiliyor. İklim değişikliğinin bitki çeşitliliğine tesir etmesi, dolaylı yoldan arıları da olumsuz etkiliyor.” dedi.

Dr. Korkmaz konuşmasının devamında arıların neden ve nasıl öldüğüne ilişkin arıcılara bilgilendirme yaptı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda geçekleştirilen konferansa Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, birlik üyeleri ve arıcılar katıldı.