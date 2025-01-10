Çorum Kargı Fen Lisesi Kooperatifçilik Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen "Yerli Malımı Can Dostlarımla Paylaşıyorum" projesi ile öğrencilerin yerli malı için getirdikleri yiyecekler mamaya dönüştü.

19-30 Aralık tarihleri arasında, Kooperatifçilik Kulübü'nden 6 öğrenci ve danışman öğretmen ile başlayan proje, pek çok gönüllü öğretmen ve öğrencinin desteğiyle yoğun ilgi gördü.

Alınan mamalar öğrenciler ile beraber ilçenin farklı yerlerinde bulunan can dostlarımız olan kedi ve köpeklere gün gün mamalar bitinceye kadar dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, "Bu projede öğrencilerimizin sokaklarda yaşayan ve yardıma muhtaç olan hayvanlara karşı olumlu duygular geliştirmelerini ve yardıma gereksinimi olan bir canlıyı besleyip sorumluluk almalarına olanak sağlamak, bunun yanında öğrencilerimize hayvanlarında birer canlı olduğu ve korunmaları gerektiği bilincini aşılamak amaçlanmıştır." dedi.

Fen Lisesi Müdürü Okan Erdugan, "Proje sonunda öğrencilerimize, sokaktaki hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğreterek merhamet ve vicdan sahibi yardımsever bireyler oldukları görülmüş ve kendilerine verilen görevleri yerine getirirken sosyal becerilerinin de geliştiği gözlemlenmiştir." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay Emeği geçen öncelikle Fen Lisesi idarecilerine öğretmenlere ve öğrencilere bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine katıldıkları için teşekkür etti.