81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan bisiklet turu Çorum’da saat 11.00'da Kadeş Barış Meydanından başlayacak.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesinden bisiklet turu hakkında yapılan açıklamada, “Bağımlılıklarla 105 yıldır kararlılıkla mücadele eden Yeşilay olarak, önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarındaki faaliyetlerimizle bağımsız nesillerin yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilay olarak spor ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Bisiklet turunda Çorum olarak katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de bir defa Türkiye ikinciliği son iki yılda, üst üste Türkiye birinciliği elde etmiştir” denildi.

12. Geleneksel Bisiklet Turunun Çorum etabının 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Kadeş Barış Meydanında kayıtların alınması ile başlayacağının ifade edildiği açıklamada, “Hediye olarak 12 adet bisiklet, 12 adet bisiklet kaskı, 10 adet akıllı saat, 10 adet güneş gözlüğü, 10 adet Yeşilay yağmurluğu

10 adet futbol topu için çekiliş kuponu verilecektir. Saat 11.00’da protokol ve bisiklet severlerin katılımıyla bisiklet turu start alacaktır. Kent Parka kadar devam edecek etkinlik kent meydanında gelen katılımcılara su ve meyve ikramı ile devam edecektir. Protokol konuşmalarının ardından etkinliğe katılanların kayıt sırasında almış oldukları sıra numarasına göre kura ile belirlenecek onlarca hediyenin çekilişi yapılacaktır. Tüm halkımızın bisiklet etkinliğine katılımını Çorum Yeşilay Şubesi olarak bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

