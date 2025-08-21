Yeşilay Çorum Şubesince düzenlenen yaz okulunda çocukların bağımlılık yapıcı davranışlardan 3 gün uzak kalmaları ve bağımlılıkla mücadeleyi fark etmeleri hedefleniyor.

Yeşilay'ın Kültür Sokak'taki 5 katlı merkezinde düzenlenen yaz okulunun ilk gününde çocuklar alanında uzman eğitimciler ve Yeşilay gönüllüleri tarafından çeşitli eğitimlere tabi tutuldu. Ders aralarında eğitici ve öğretici faaliyetlere de katılan çocuklar, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, bu yıl ilk kez hayata geçirilen yaz okulunun, Yeşilay Genel Merkezi’nin 120 şubede uygulanmasını istediği projelerden biri olduğunu söyledi.

19-21 Ağustos'ta düzenlenen yaz okulunda, 8-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Cengil, "Yaz okuluna beklediğimizin üzerinde ilgiyle karşılaştık. Çok sayıda telefon aldık, fakat kontenjanımız sınırlıydı. Buna rağmen oldukça yoğun bir katılımla programımızı yürütüyoruz. Bu ilgi bize gösterdi ki bundan sonraki süreçte yaz okullarını daha sık yapacağız." dedi.

Yeşilay’ın "bağımsız nesiller" yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Cengil, "Çocuklarımızın daha temiz, bağımlılıklardan uzak kalması, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirmeleri, şubemizi de kendi evleri gibi görmeleri için bu programı hazırladık. Burada spor, sanat, sağlıklı beslenme ve yaşam becerileri eğitimleri veriyoruz. Çocuklar aynı zamanda bağımlılıklara karşı nasıl ‘hayır’ diyebileceklerini öğreniyorlar. Çünkü bağımlılık enstitüsü çok hızlı gelişiyor. Biz de geleceğimizi korumak için hızlı hareket etmek, hatta koşmak zorundayız." diye konuştu.

Velilerin de programa destek verdiğini aktaran Cengil, "Annelerimiz ev yapımı kurabiyeler, börekler, kekler ve meyve suları hazırlayarak katkıda bulundu. Çocuklarımız burada hem bilinçleniyor hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçiriyor." şeklinde konuştu.

-"Bağımlılık ne kadar hızlı ilerliyorsa biz de o kadar hızlı hareket edeceğiz"

Yeşilay’ın yalnızca çocuklara değil, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Cengil, şunları kaydetti:

"120 şubemizle sahada aktif bir şekilde yer alıyoruz. Biz de Çorum şubesi olarak görünür olmak, gönüllülüğü artırmak ve saha faaliyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Genel başkanımızın bize söylediği bir söz var, ‘Çalınmadık kapı, girilmedik mahalle, girilmedik sokak bırakmayacağız. Bağımlılık ne kadar hızlı ilerliyorsa biz de o kadar hızlı hareket edeceğiz.’ Biz de bu anlayışla sahadayız. Stantlarımız, kulüp çalışmalarımız, gönüllülük faaliyetlerimiz devam ediyor."

Programa katılan öğrenciler de etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Albayrak İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Eymen Kara, yaz okulunda çok eğlendiğini belirterek, "Meyveli yoğurt yapıp, yedik, alçıdan şekiller boyadık, teknoloji oyunları oynadık, sağlıklı beslenmeyi öğrendik. Yeşilay’a bağımsızlığı öğrenmek için üye oldum. Sigaradan, alkolden ve bağımlılıktan uzak durmalıyız." dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ahmet Yuşa Öztürk ise, yaz okuluna isteyerek katıldığını belirterek, "Burada tanışma oyunları oynadık, şarkılarla eğlendik. Meyveli yoğurt yaptık, ‘teknoloji canavarı’ adlı oyunu oynadık. Sağlıklı yaşamı öğrendik. Evde bilgisayar, tablet oynamaktansa burada arkadaşlarımla vakit geçirmek benim için daha eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.