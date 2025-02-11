Bahabey’e yapılacak olan ve yer teslimi yapılan Yavruturna Sağlık Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı.

ESKİ BİNANIN YIKIMI YAPILDI

Yapımı tamamlandığında bölgedeki sağlık hizmetlerinin sunumuna büyük bir katkı sağlayacak olan ve içerisinde 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri Binası yer alan modern sağlık projesinin inşaatı eski hizmet binanın yıkımı ile başladı.

ÖDENEK SIKINTISI YOK

5 kattan oluşan ve 4700 m2 kapalı alana sahip olan ve ödenek sıkıntısı olmayan proje için yüklenici firmaya 400 gün süre verildi.

ÇORUM’UN 4’ÜNCÜ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ OLACAK

Proje tamamlandığında Çorum’un 4’üncü Sağlıklı Hayat Merkezi bu binada hizmete açılacak.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Kanserle Mücadele Birimi(kolon, rahim ağzı, meme kanseri taramaları), Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi(sigara bıraktırma polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi(psikolog, sosyal çalışmacı), Fiziklsel Aktivite Salonu(fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi(diş hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi ve Eğitim Salonları hizmeti verilecek.