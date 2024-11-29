Havalar soğudu, kış kapıda. Soğuk havalarda araçlardan iyi verim almak için kışlık bakım şart. Peki, bakımda nelere dikkat etmek gerekiyor? Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücülerin, lastik, motor ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için gideceği en doğru adres Yıldırım 19 Otomotiv.

Araçların kış bakımları ile bilgiler veren Yıldırım 19 Otomotiv sahiplerinden Okan Arık, tüm sıvı bakımları, mekanik bakımlar, elektriksel arızalar için doğru adresin Yıldırım 19 Otomotiv olduğunu belirterek tecrübeli personelleri ile araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini ve zorlu kış şartlarına araçları hazır hale getirdiklerini söyledi.

TÜM KAZA, ARIZA DURUMLARINDA ÇEKİCİ HİZMETİ

1000m2'lik alanda boya, kaporta, motor mekaniği boyasız göçük düzeltme işlemleri ile hizmet verdiklerini belirten Okan Arık, tüm kaza arıza gibi durumlarda da çekici desteği verdiklerini söyledi.

Arık, "iş yerimizde onarım veya bakım süresi boyunca emanet ettiğiniz araçlarınız iş yeri sigortamız tarafından her türlü garanti altında olduğunu belirterek, şehir içi servisleri, mescit, müşteri bekleme alanı ve sınırsız çay ve ikramlarının olduğunu söyledi.

Garantili ürün, garantili işçilik anlayışını benimsediklerini belirten Arık, tüm araç sahiplerini Çorum Sanayi Sitesi 49. Sokak numara 1/a'da bulunan iş yerlerine davet etti.

%20 İŞÇİLİK İNDİRİMİ

Arık, "Firma olarak şehit aileleri, gaziler, askeri ve emniyet personellerine %20 işçilik indirimi yaptıklarını aynı zamanda gün boyu okulda bulunan öğretmenlerimize de araçlarını okullarından alıp gün içinde bakımlarını yapıp geri teslim ediyoruz. Öğretmenlerimize de %20 işçilik indirimi uyguluyoruz" dedi.

TÜM SİGORTA İŞLEMLERİ'DE AKADEMİ SİGORTA AYRICALIĞI İLE YAPILMAKTA

Bünyelerinde bulundurdukları Akademi Sigorta Acentesi ile en uygun sigorta tekliflerini verdiklerini ifade eden Arık, "Trafik, iş yeri, sağlık, konut ve deprem sigortası yaptırmadan önce bizden fiyat almayı unutmayın" diye konuştu.

AXA Sigorta, Ak Sigorta, Yapı Kredi Sigorta, Generali Sigorta, Ray Sigorta, Quick Sigorta, Koç Alianz Sigorta, Ergo İsviçre Sigorta, Anadolu Sompo Sigorta, Neova Sigorta, Ankara Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Aveon Sigorta, AVİVA Sigorta, HDİ Sigorta gibi şirketlerden tüm sigorta işlemlerini yaptıklarını söyledi. (Advertorial)