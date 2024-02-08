Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup birinciliği heyecanı Çorum Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

11 ilden 157 sporcunun mücadele ettiği Okullu Yıldızlar grup birinciliği heyecanı dün yapılan müsabakalar ile başladı.

Grup birinciliğinin açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürleri Satı Yücel ve Ayşe Şenyuva katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar grup birinciliğinde mücadele edecek sporcular ve idarecilere hoş geldiniz diyerek tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından erkekler ve bayanlarda beşer sıklette müsabakalar yapıldı.

Bugün yapılacak maçlarla sona erecek bölge birinciliğinde Çorum’dan 14 sporcu mücadele ediyor.

Çorum’dan mücadele eden sporcular şöyle: Miraç Şevik (Dumlupınar Ortaokulu), Murathan Uysal (Yıldırım Beyazıt İHO), Abdullah Yurttaş (Suheybi Rumi İHO), İlhan Yılmaz (Merkez İHO), Yasef Arat Dilekçi (23 Nisan Ortaokulu), Umut Kabak (Dr. Sadık Ahmet), Özgür Veli Ünal (Ada Koleji). Poyraz Adıkdı (Bilgi Koleji), Berra Temel (Dumlupınar Ortaokulu), Aysu Naz Çağıl (Yıldırım Beyazıt), Şuğra Şükriye Özdemir (Merkez YBO), Melek Nur Köroğlu (Ahmet Tevfik İleri), Asiye Elif Bayat (Sakarya Ortaokulu Abdullah Enes Öksüz (Sakarya Ortaokulu).

Yapılacak müsabakalar sonunda sıkletlerinde ilk dört sırayı alan sporcular 2-3 Nisan’da Denizli’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.