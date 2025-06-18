İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum'da yeniden gündeme gelen yapı proje usulsüzlüğü ve Hitit Üniversitesi'nin performans analiz raporlarına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a tepki gösteren Yıldız, “Çorum TikTok’dan yönetilmiyor. Şov yapmayı bırakın, işinize bakın” dedi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Yıldız, son günlerde Çorum kamuoyunun gündeminden düşmeyen yapı skandalının baş mimarı olarak Çorum Belediyesi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı hedef göstererek, açıklamasında şunları söyledi:

“Yılan hikâyesine döndürmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır belediye başkanı. Yaptık ettik kurtulduk havasında açıklama yapan sayın belediye başkanı konuya açıklık getirmemek için elinden geleni yapmaya, çalışmaktadır.

Bizlere diğer illerde aynı sorun var diyerek konuyu yumuşatarak üzerini örtmeye çalışmaktadır. Bize ne kardeşim diğer illerden biz kendi şehrimizden sorumluyuz.

En son ki meclis açıklaması zaten Sayın belediye başkanı bir şeyleri gizlediği açıkça ortadadır. Bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyet aynı cümleyi o yapılar içinde kullanmaktadır. Aklımıza binlerce çelişki getirmektedir.

Bu yapıları kontrol etmek üzere Hitit Üniversitesi’nden yardım istiyorsunuz üniversite yetkilisinin kendi şirketi işin içerisine giriyor. Çorum üniversitesini ulusal basın'da böyle bir konuda anılması da Çorum'a yakışmamaktadır. Bunun da tek sebebi sensin sayın Aşgın. Bu rahatlık nereden nasıl geliyor.

Bu işte büyük bir ayıp olduğu açıkça ortadadır. Rektör çıkıyor gazetecilere tehdit savuruyor. Buyur beni de şikâyet et savcılığa. İYİ Parti İl Başkanı da yazıyor diye. Çıkın açıklayın o zaman biz bu binalara sağlam raporu verdik diye. Bu binalar usulüne uygun yapılmadığı belli neye kime istinaden sağlam olduğunu kamuoyu ile biran önce açıklayınız.

Çorum'un güzide üniversitesini böyle bir iddia ile zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Siz Çorum da baki değilsiniz ama biz bu Çorum'un öz evlatlarıyız o binalarda oturan yüzlerce vatandaşımızın halkını savunmaya devam edeceğiz.

Çorum TikTok’tan yönetilmiyor. Şov yapmayı bırakın işinize bakın. Birde unutmadan milletvekilimiz Sayın Şenol Sunat’ın vermiş olduğu soru önergesine hala cevap veremediniz. Eğer ki sorun olmasaydı gerile gerile cevap verirdiniz”