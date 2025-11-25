Saadet Partisi Genel Sekreteri ve 20. Dönem Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş, öğretmenlik mesleğine ilk adımı attığı Sungurlu’nun Beylice Köyü’nü yıllar sonra yeniden ziyaret etti.

Güneş’in ziyareti, hem köy halkında nostaljik bir sevinç oluşturdu hem de Öğretmenler Günü nedeniyle anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Cafer Güneş, yaptığı açıklamada Beylice’nin hayatındaki özel yerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz aylarda çeşitli programlar vesilesiyle gittiğimiz Sungurlu, yıllar önce ilk görev yerim olan Beylice Köyü’nü ziyaret etme imkânı buldum. 1978–1980 yılları arasında göz bebeğim mesleğim olan öğretmenliğe burada başlamış; köyün kıymetli insanlarıyla gönül bağımızı yine burada kurmuştuk.”

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Beylice’deki hatıralarının hâlâ canlı olduğunu belirten Güneş, öğretmenlik mesleğinin kendisi için taşıdığı anlamı şöyle ifade etti: “Yıllar geçse de o günlerin heyecanı, samimiyeti ve öğretmenliğin eşsiz güzelliği hâlâ yüreğimde capcanlı duruyor. Bugün, Öğretmenler Günü vesilesiyle bu hatırayı yeniden paylaşmak istedim. Hem mesleğimizin kutsiyetini hem de Beylice Köyü’nde bıraktığımız güzel izleri bir kez daha şükranla yâd ediyorum.”

Cafer Güneş, açıklamasının sonunda ülkenin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenleri de unutmadı: “Bu vesileyle, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”