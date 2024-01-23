Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen ‘Üretim ve Üreticinin Yüzyılı temalı Ulusal Süt Çalıştayı’na katıldı.

19-21 Ocak 2024 tarihinde Antalya'da düzenlenen çaıştaya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu, Teknik İşler Şube Müdürü Onur Yiğit’in yanı sıra Çorum, Konya, Amasya, Isparta ve Aksaray illerinin birlik başkanları katıldı.

Bakan Yumaklı açılış konuşmasında, yeni normal sürecine göre davranışların ve iş yapış biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz de zamanın şartlarını iyi okuyup, geleceğe yön verecek çalışmalara imza atma gayreti içerisindeyiz. Hayvancılık sektörü insanımızın beslenmesi, gelişmesi için ihtiyacı olan, stratejik bir sektör." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, "Bu çalıştaydan çıkacak hususlardan ciddi bir beklentimiz var. Bizim oluşturmuş olduğumuz kapsamı büyük oranda teyit edecek. Buradan çıkacak sonuçta eğer eksik bıraktığımız bir şey varsa hayvancılık politikamıza ekleyeceğiz. Çiğ süt eylem planımızın sonucunda süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunmasını ve piyasa istikrarının sağlanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesini, çiğ sütün Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu

ÇORUM DSYB’DE STAND AÇTI

Süt ve süt ürünlerinin ikramının yapıldığı etkinlikte çok sayıda marka stand açtı.

Birlikler kendi markalarına ait süt ve süt ürünlerini katılımcılara ikram ederek aynı zamanda markalarının tanıtımını yaptı.

Bakanlık yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, zincir market temsilcilerinin yanı sıra diğer bakanlıklardan temsilcilerin 5 ayrı çalışma grubunda katkı sağladığı çalıştayın sonuç raporu ve süt eylem planı bakanlıkça yakın bir tarihte paylaşılacağı belirtildi.