Ahlatcı Çorum FK’ya yine ceza geldi.

Kırmızı siyahlı takımı Şanlıurfaspor maçından dolayı bir tribüne kapatma ve toplam 112 bin lira para cezası verildi.

Şanlıurfaspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile kırmızı siyahlı kulübe 112 bin lira para cezası verilirken çinkin ve kötü tezahürat nedeni ilede D 6 tribününe giriş yapan taraftarlara bir sonraki iç saha maçında stada giriş yasağı getirildi.

Kırmızı Siyahlı takım play-off’da evinde oynayacağı maça bu taraftarlar giremeyecek.

Aynı maçta Şanlıurfaspor kulübüne taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira, taraftarların çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Urfaspor taraftarlarının A 1 tribününe giriş yapanlara bir sonraki misafir takım maçına giriş yasağı verildi.

Urfaspor futbolcusu Ümit Kurt’a resmi güvenlik görevlisine hakareti nedeni ile 2 maç ve 19.500 lira, yardımcı antrenör Kemal Tosun’a ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Grupta Boluspor’a Manisa FK maçında akreditasyonu aykırılık nedeni ile 56 bin lira Adanaspor’a taraftarların neden olduğu saha olayları için 112 bin lira ceza verildi.

Eyüpspor kulübüne Göztepe maçında çirkin ve kötü tezahürattan 160 bin lira ve dört bloktaki taraftarlara giriş yasağı sporcu Mehmet Murat Uçar’a ise iki maç ceza verildi.

Sakaryaspor’a taraftarların neden olduğu saha olayları için 84 bin lira çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile doğu alt tribin 113 nolu bloğa bir maç bloke konulması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile 42 bin lira ceza verildi.

Tuzlaspor görevlisi Muhammet Ali Kanıçok’a rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeni ile 2 maç ve 15.500 lira para cezası verildi.