Sivas Devlet Tiyatrosu’nun ‘Yirmibironbeş Treni’ isimli oyunu Çorum’da sahnelenecek.

Toygun Orbay’ın yazdığı ve Burcu Aksakal’ın yönettiği tek perdelik oyun 12 Nisan Cuma günü saat 20.00’da, 13 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonunda tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

“Yaşam, sona odaklanmayı bırakıp süreçten keyif aldığımızda, süreci yaşayabildiğimizde akmaya başlar. Ancak o zaman beklediğimiz fırsatlarla buluşabilir, kendi dünyamızın içinde boğuşmak yerine farklı dünyaları keşfe çıkabilir, kendi dünyamızı yeniden yaratabiliriz. Belki herkesin beklediği bir 21.15 treni vardır, beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif aldığında…”

Oyunun biletleri ise Çorum Devlet Tiyatrosu gişesi ve www.biletinial.com’da tam 45 TL, indirimli 30 TL’den satılıyor. (Haber Merkezi)