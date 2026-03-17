Arca Çorum FK, dün şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıktı.

Futboldan çok hakem kararları konuşulduğu maçta göz göre göre Çorum'un, Çorumspor'un hakkını yiyeceklerdi ama Allah'ın adaleti öyle bir yerde tecelli etti ki mübarek Kadir Gecesi'nde bir takımın emeğinin çalınmasına müsaade etmedi.

Sezon başından bu yana Çorum FK'yı doğruyolar. Taraflı tarafsız bütün spor yorumcuları ve otoriteleri haftalardır Çorum FK'nın şampiyonluk yolunda önünün kesildiğini televizyon ekranlarından söylüyor ama lobisi olmayan bu şehrin sahipsiz olduğunu dünkü maçta bir kez daha gördük.

Bu şehrin en büyük hayallerinden biri olan Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken, bir takımın önü nasıl kesilir dünkü maçta bir kez daha gördük.

Ofsaytımsılar, elimsiler, penaltımsılar herşeyi gördük ama dünkü maç bir şehrin sinir uçlarıyla nasıl oynandığını gösteren bir maçtı.

Biri çıkıyor 'Çorum'u çıkaracaklar' diyor, biri çıkıyor nizami gole 1.5 metre ofsayt diyor, biri de çıkıyor hakemle kazanacakken birilerinin arkalarından dolap çevirdiğini söylüyor.

Evet dünkü maçı hakemle kazanacak takımın hocası yine 'hakem' diye ağlıyor.

İki sene önce Bodrumspor ile oynanan play off maçıyla anlamıştık zaten bu takımı Süper Lig'e çıkarmayacaklarını.

O zaman yeni çıkmıştık bu lige kabul ediyorduk ama aradan iki sene geçti ama yine bir şeyler değişmedi.

İki tane faulü verilmedi diye TFF'nin kapısında yatan takımlar var. Haksızlıkla kazandığı maçtan sonra bile 'hakem' diye ağlayan takımlar varken, Çorum'un maalesef lobisi olmadığı için göz göre göre doğrandığını dünkü maçta ağzımız açık bir şekilde izledik.

Hak bir şekilde yerini buldu ve kazandık ama Çorumspor camiası suskun, kamuoyu suskun, siyasiler suskun, bürokrasi suskun. Yok mu bu şehrin hayallerine sahip çıkacak bir babayiğit?

Gidip TFF'ye bu maçta yaşananları soracak bir babayiğit?

Korkumuz play off'a kalırsak bu hakemler yine bize operasyon çekmez inşallah.