Bolu'da kara yolu kenarındaki otluk alanda atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan sigara izmariti, otluk alandaki kuru otları tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 200 metrekarelik alana yayıldı.

Yangına ilk müdahaleyi, o sırada bölgeden geçen bir beton mikseri yaptı. Mikserin içindeki suyu otluk alana boşaltan sürücü, alevlerin büyümesini engelledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Polis ekipleri, yangına sebep olan kişi ya da ki