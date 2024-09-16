Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü ile yaya arasında çıkan 'yol verme' kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen yaya, iddiaya göre kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışmaya başladı.

Öfkelenen genç ile sürücü arasında bir anda kavga başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son buldu.

Ayrılan taraflar yollarına devam etti. Boks maçlarını aratmayan kavga ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.