Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.