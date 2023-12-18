Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Feci kazada otobüsteki muavin yaşamını yitirirken, 31 kişi ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 31 YARALI VAR

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametindeki yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.