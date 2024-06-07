Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Atatürk Sanayi Sitesi’nde oto boya ustalığı yapan Muhammet Uyan, yolda bulduğu ve içinde 5 bin TL ile kredi kartları bulunan cüzdanı kendi imkanlarıyla sahibine teslim etti.

Aracıyla seyir halindeyken yolda cüzdan bulan 4 çocuk babası oto boya ustası Muhammet Uyan, örnek bir davranış sergileyerek cüzdanı sahibine ulaştırdı. Uyan, cüzdanın sahibini bulmak için uzun uğraşlar verdiğini belirterek, “Alaşehir’de esnafım. 25 yıldır oto boya ustalığı yapıyorum. Aracımla sanayi sitesi içerisinde dükkanıma doğru giderken aracım bir şeyin üzerinden geçti. Dikiz aynasından baktığımda yol ortasında siyah bir cisim gördüm. İnip baktığımda cüzdan olduğunu fark ettim. Cüzdanı alıp dükkanıma geçtim. İçerisinde kimlik veya iletişim numarası bulmak için baktım ve kimliği buldum” dedi.



"Kimlik fotoğrafından tanıdım"

Kimlikteki fotoğraftan cüzdan sahibini tanıdığını belirten Muhammet Uyan, “Cüzdanı bulduktan sonra iletişim bilgileri için kimliğe baktım. İşlerim yoğun olduğu için hemen karakola gidip teslim edemedim, belki sahibi bulmak için sanayiye gelir diye düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Cüzdan sahibi sanayiye gelmişti. Hemen gülerek seslendim, 'Buldun mu cüzdanını?' dedim ve dükkanıma davet edip cüzdanını teslim ettim. Şimdiye kadar haram lokma yemedik, çok şükür Allah da nasip etmesin.” dedi.



"Bu devirde böyle insanlar olması ne mutlu"

Arkadaşını ziyaret etmek için sanayi sitesine geldiğini ve traktörü ile evine dönerken cüzdanının düştüğünü belirten Sebahattin Akıncı, “Arkadaşımı ziyaret etmek için sanayi sitesine gittim. Sonrasında Hacıbey Mahallesi’ndeki evime geldim. Eve geldikten sonra cüzdanımın olmadığını fark ettim. Sanayi sitesine geri gittim cüzdanımı bulmak için. Sağ olsun Muhammet ustamız bulmuş ve sahip çıkmış cüzdanıma. Böyle iyi insanların olması ne kadar sevindirici. Cüzdanımdaki paraların gitmesine değil de kredi kartlarım ve kimliğim gideceği için üzülmüştüm. Sağ olsun ustam beni buldu ve cüzdanımı teslim etti. Böyle insanların olması ne mutlu” ifadelerini kullandı.