Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi.
Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mert B. yönetimindeki 19 LD 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters devrildi.
Bir düğün salonunun reklam tabelasına çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.