Sağlık-Sen Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı beraberindeki heyetle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Ahmet Saatcı, İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Sinan Zehir'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek, "Sağlık hizmetlerinde ilimize ve vatandaşlarımıza verecekleri hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. İlimizi tanıyan, ilimizin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve sorunlarını yakinen bilen ve ilimizde uzun zamandan beri hem hekim olarak hem de idareci olarak hizmet veren, bilgi, birikim ve tecrübe noktasında sağlık hizmetlerine katma değer sağlayacak birinin il müdürü olarak görevlendirilmesinin liyakat ve ehliye noktasında isabetli olduğu kanaatindeyiz. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç verecek idarecilerin tercih edilmesi, verilen ve verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır. İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğu açıktır. Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin tek amaçlarının, hizmette kaldıkları süre içerisinde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak ilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Bugüne kadar şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun süreden beri hekim, baştabip yardımcısı, baştabip olarak şehrimize hizmet eden ve şimdi de il sağlık müdürü olarak görevlendirilen Sayın Prof. Dr. Sinan Zehir hocamızın hizmet bayrağını yeni görevinde de çok daha yukarılara çıkaracaklarından eminiz" diyen Saatcı, "Yönetim kadrolarında liyakat ve ehliyetin esas alınması öncelikli bir kriter olmalıdır. Liyakat ve ehliyet birikim ve tecrübe demektir. Bilgi ve birikime sahip, şehrimizi, hastaneyi ve sahayı bilen insanların yönetime getirilmesi, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceğinin bir göstergesidir. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Başarı ekip işidir. Ekip ruhuyla hareket edilerek, istişare ile alınan isabetli kararlar nasıl başarıyı beraberinde getirirse, yanlış alınan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak başarısızlığı doğurur. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz, sağlık çalışanları tüm süreçlerde en özverili çalışılan, sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlarda görev yapmaktadır. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerin, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Çalışan memnuniyetinin başarının en büyük anahtarı olduğunu unutmamalardır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci içinde çalışacaklarından eminiz. Baştabip beyin bilgi birikim ve tecrübesinin verilecek hizmette katma değer sağlayacağı açıktır. Gösterilen nezaket ve misafirperverliklerinden dolayı il müdürümüze teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir iseziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve ekibine sendikal çalışmalarında başarılar diledi.