Çorum'da nereden geldiği bilmediği mermiyle yaralandığını iddia eden genç hastanede tedavi altına alındı.
U.C.K. (22), kendi imkanlarıyla geldiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.
Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan U.C.K'nin, tedavisinin tamamlanmasının ardından polise verdiği ifadede, Seydim Göleti civarında arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada nereden geldiğini anlamadığı mermi ile yaralandığını söylediği öğrenildi.
Silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.