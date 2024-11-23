Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kazankaya Kanyonu, Yozgat ile Çorum'u birleştiriyor.

Bu eşsiz güzellikleri bir araya getiren Kazankaya Kanyonu, yıllardır ziyaretçilerine doğanın en saf haliyle buluşma fırsatı sunuyor.

Tarihi Hititlere dayanan yerleşim kalıntılarının da bulunduğu Kazankaya Kanyonu'nun izleri M.Ö.'ye dayanıyor.

Kazankaya Kanyonu, Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlıyor.

AYDINCIK'TA BAŞLIYOR, İNCESU'DA SON BULUYOR

10 kilometre uzunluğundaki Kanyon, Çorum'un İncesu köyünde son buluyor.

Kuzeyinde Alan Dağları, batsında Malbelen Tepesi bulunun Kanyon'un içerisinden ise Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçiyor. Yeşil ile mavinin bir araya geldiği Kazankaya Kanyonu'nun, kırmızı ve turuncu tonlarında kayalardan meydana gelen duvarlarından huzura açılan manzara konuklarını büyülüyor.

Kazankaya Kanyonu'nun Tarihi

Pek çok kuş türü ve geniş bir yelpazedeki bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Kanyon'da bir de mağara bulunuyor. Mağara'da M.Ö. 2. yüzyıldan kalma tarihi surlar, Hititlere ait kalıntılar ve yerleşim izleri yer alıyor.

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği bölgede hatıl oyuklar, duvar kalıntıları, merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele) kabartması ve Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalar üzerinde konumlanan kale görülmeye değer. Ayrıca bölgenin Güllük olarak adlandırılan mevkinde daha önce bir de Hitit Mezarlığı tespit edildi.

Kazankaya Kanyonu'nda Yapılacak Aktiviteler

Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, kanyonun içindeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunu takip edebilirler. Tarih ve doğanın bir araya geldiği bu eşsiz Kanyon'da ayrıca kampçılık ve fotoğrafçılık da yapabilirsiniz. Doğa ve kuş fotoğrafçılığı yapabileceğiniz Kazankaya'ya gelirken yürüyüş ayakkabıları kullanmayı tercih edin.