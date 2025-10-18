Çorum, anlamlı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Ünlü sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte sahne alacağı “Kim Var?” adlı sanat etkinliğiyle sanatseverlerle buluşacak.

Yücel Arzen ve Genç Sanatçılar Aynı Sahneyi Paylaşacak

Etkinlikte besteci, söz yazarı ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, sahnede Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek. Programda, Türk edebiyatının unutulmaz dizeleri müzikle buluşturularak izleyicilere duygusal bir atmosfer sunulacak.Yücel Arzen’in sanat anlayışı ve öğrencilerin genç enerjisiyle şekillenecek performans, klasik ile modern sanatı aynı potada bir araya getirecek.

'Kim Var?' Türk Edebiyatının Ustalarına Saygı Duruşu

Kim Var? başlığıyla düzenlenen etkinlik, Türk şiirinin usta kalemlerine bir saygı niteliği taşıyor.

Etkinlikte, geçmişin güçlü dizeleri günümüzün müzik anlayışıyla yeniden yorumlanacak. Programın içeriğinde hem klasik şiirden örnekler hem de genç sanatçıların özgün düzenlemeleri yer alacak.

Halka Açık ve Ücretsiz

Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programla birlikte gençlerin kültürel değerlere olan ilgisini artırmayı, sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleniyor. Şehirde sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinliğe girişler ücretsiz olacaktır.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yücel Arzen’in güçlü sahne performansı ve öğrencilerle gerçekleştireceği özel buluşmanın izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00’de, Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu duyurulurken, sanat ve müzik dolu bir akşam yaşanması bekleniyor.