Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin; boş zamanlarının değerlendirilmesi, riskli kişi ve ortamlardan uzaklaşmalarına yardımcı olunması, sosyal kültürel etkinlikler düzenleyerek topluma kazandırılmaları amacıyla Boğazkale Müzesi ve Hattuşa Ören Yeri gezisi düzenlendi.

Yükümlülere yönelik yapılan etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, kurum personeli ve yükümlüler katıldı.

Boğazkale Müze Müdürlüğü tarafından görevlendirilen rehber eşliğinde yükümlüler müze ve ören yerlerini gezerken aynı zamanda gezilen yerler hakkında tarihi bilgiler edindiler. Boğazkale ve Hattuşa’yı ilk ilk defa gezen yükümlüler yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını ve hoş vakit geçirdiklerini ifade ettiler. Müze gezisinden sonra Aşıkoğlu Turistik Tesislerinde yükümlülere ikramlarda bulunuldu.



Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, yapılan etkinlikle yükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmelerine, sosyalleşmelerine ve hoş vakit geçirmelerine yardımcı olduklarını, Müdürlük olarak benzer etkinliklere devam edileceğini, yapmış olduğu katkılardan dolayı Sungurlu Belediye Başkanlığına, Boğazkale Müze Müdürlüğüne ve Aşıkoğlu Turistik Tesisi sahibine teşekkür etti.