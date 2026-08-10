Arca Çorum FK, Heart of Midlothian FC forması giyen Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’i kadrosuna kattı.
Kırmızı siyahlılar oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2000 doğumlu Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, profesyonel kariyerine Iraklis’te başladı.
Kariyerinde Iraklis, Volos, ViOn Zlaté Moravce, Debrecen, Mura, Zemplín Michalovce ve Heart of Midlothian FC formaları giyen Kyziridis, Yunanistan A Milli Takımı’nda da görev aldı.
Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Kyziridis, kariyerini artık kırmızı-siyahlı forma altında sürdürecek.
Muhabir: Fatih Battar