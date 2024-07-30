Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bipolar hastası olduğu öğrenilen bir kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu. Kadının intihar etmeden önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı ve "İnsanları kırmayın, insanlar hassas. Benden kalan insanlara, beni seven insanlara budur yani. Buraya kadar. Ölme nedenim şudur, ben hayattan keyif almıyorum artık, keyif alanlar yaşasın" dediği görüldü.

DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ DENEMİŞ

Olay, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı. Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.

İNTİHAR ÖNCESİ VİDEO YAYINLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.

"CESARETİ KENDİMDE BULDUM, YAPACAĞIM"

Genç kadının videoda "İnsanları kırmayın, insanlar hassas. Benden kalan insanlara, beni seven insanlara budur yani. Buraya kadar. Ölme nedenim şudur, ben hayattan keyif almıyorum artık, keyif alanlar yaşasın. O cesareti kendimde buldum, yapacağım. Bu da bir insanın çıkmaza girdiği zaman... Paylaşmak istedim sadece. Genellikle uyuyarak ölmek istedim ama olmadı. Galiba..." ifadelerini kullandığı görülüyor.