Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyanet-Sen Çorum Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik program düzenledi.

Programda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Gazze’deki zulüm karşısında sessiz kalan İslam dünyasının liderlerini eleştirerek, “Bu yürüyen cesetlerle İslam dünyasının bir yere gideceği, bir iş yapacağı yoktur” dedi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet- Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Nurhan Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ve sendika üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Gazze’de kıyım yapıldığını belirterek, “İbadethaneler yıkılıyor, camiler, kiliseler, yoğun bakım üniteleri vuruluyor. Canilik zirve yapmış durumda ama bunu durduracak makamlar, güçler bunu seyrediyor. Cumhurbaşkanımızdan hariç Türkiye’de bu zulmü durdurabilecek güçlü bir seste çıkmıyor” diye konuştu.

Konuşmasında zulüm karşısında sessiz kalan İslam dünyasının liderlerini eleştiren Ali Yıldız, “Hollanda’da, İsviçre’de, Fransa’da yasaklara rağmen sokaklara dökülen kadınların zulümden yana tarafını belli ettiği bir dönemde İslam devleti liderlerin o hanımların gösterdiği izzet ve haysiyeti gösterememenin acısını ve ezikliğini yaşıyoruz. Bu yürüyen cesetlerle İslam dünyasının bir yere gideceği, bir iş yapacağı yoktur” açıklamasında bulundu.

Gazze’de Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı savunma noktasında onurlu bir mücadele verildiğini vurgulayan Yıldız, “Televizyonları açtığınızda palavracıların ekrana çıkıp oradaki direnişi itibarsızlaştırma cümleler kuran içimizdeki Siyonistlerin uşaklarını görüyoruz. Filistin, Gazze, Hamas dedikten sonra amalı, lakinli, fakatlı cümleleri kim kuruyorsa içimizdeki Siyonistlerin hizmetkarıdır. Türk askerine, Türk polisine kurşun sıkan YPG’ye terör örgütü diyemeyen alçaklar, Kudüs’ün özgürlüğü için mücadele edenlere terörist diyorlar. Bunlarla da gerekli mercilerde mücadelemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen olarak Filisten’e düzenledikleri yardım kampanyası kapsamında 5 milyon lira bağış yaptıklarını aktaran Yıldız, “Sığ, boş, ideolojik bir sendikacılık anlayışını kabul etmiyoruz. Ülkemize ve gönül coğrafyamıza olan borçlarımızı kritik süreçlerde misyon üstlenerek yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandu.