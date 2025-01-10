10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kamuoyunda merak edilen AK Parti İl Başkanlığı süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KONGRE 25 OCAK'TA

İl Başkanlığı kongresinin 25 Ocak’ta yapılmasını planladıklarını açıklayan Ahlatcı;

“Çorum’da il başkanlığı süreci devam ediyor. Teşkilatımızın tüm aday olan bu hususta görev almak isteyen arkadaşlarımıza kendi kriterlerimize uygun olarak bir yaklaşım sergiliyor. Milletvekili olarak aday olan tüm arkadaşlarımızla olan mesafemiz hepsiyle eşittir. Gerek Oğuzhan Kaya vekilimiz, belediye başkanımız olmak üzere bu göreve kim getirilecekse sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle getirildiği için inanıyorum ki teşkilatımız Çorum için en iyi kardeşimizi il başkanlığı sürecinde değerlendirecektir. Net bir tarih olmamakla birlikte 25 Ocak’ta yapılacak. İl başkanlığına devam ettirmeyeceğini belirten kıymetli Murat Günay başkanımıza ve yönetimine de buradan teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu