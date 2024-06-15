İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi görürken dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kavaklı için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi.

Çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında, merhumun İslam'a hizmet etmiş bir alim olduğunu, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin ahkamını ve ahlakını anlatmaya adamış bir hoca olduğunu söyledi.

Arpaguş, Kavaklı'nın bir dönem İstanbul Müftü Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Emekliliğinden sonra bile farklı mecralarda insanlarımızın dini konuda aydınlatılması için emek sarf etmiş, gayret göstermiş, son nefesine kadar bu çaba ve gayretini sürdürmüştür. Cenabıhak, bütün salih amellerini makbul eylesin." dedi.

Cenaze namazına Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Kavaklı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi.